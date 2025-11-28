Частные кондитеры смогут закупать алкоголь для производства кондитерских изделий

Это позволит создать правовые условия для законной хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей в кондитерской отрасли, говорится во внесенном в ГД законопроекте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий ИП закупать алкоголь как сырье для производства продукции, не относящейся к алкогольной или спиртосодержащей. Это позволит создать правовые условия для законной хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей в кондитерской отрасли. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

ИП, производящие кондитерские изделия, испытывают правовую неопределенность в отношении законности приобретения и декларирования алкогольной продукции (включая крепкий алкоголь) для использования в производстве, говорится в пояснительной записке.

Согласно законодательству, оборот алкогольной продукции разрешен исключительно организациям. Индивидуальные предприниматели вправе заниматься лишь розничной продажей определенных видов слабоалкогольной продукции (пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей непищевой продукции.

"Принятие законопроекта позволит создать правовые условия для законной хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей в кондитерской отрасли; повысить прозрачность оборота алкогольной продукции, используемой в производстве неспиртосодержащей продукции; обеспечить надлежащий контроль со стороны уполномоченных органов", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Как сообщила ТАСС соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, эту тему подняли именно небольшие предприятия, которые занимаются производством кондитерских изделий. "У них есть проблема с точки зрения использования алкогольной продукции, например, коньяка, рома и других алкогольных напитков. Сейчас получается, что крупные предприятия спокойно могут использовать этот важный, но неосновной ингредиент, а маленькие - нет и страдают от этого", - подчеркнула она.

Законопроектом небольшим предприятиям дается возможность сделать свою продукцию в соответствии со стандартами и с учетом пожеланий потребителей, ведь некоторые виды конфет, пирожных и тортов содержат в составе алкоголь, например, в качестве пропитки или начинки, как, например, известный торт "Прага", указала депутат. "Это законопроект - восстанавливающий справедливость, и это добросовестная конкуренция, одинаковые правила игры для всех. Кроме того, именно небольшие предприятия чаще экспериментируют с новыми видами продукции, с новыми рецептами, может быть, появятся новые ноу-хау", - полагает Школкина.