Ирак заинтересован в развитии логистики с Россией и готов к новым проектам

Представитель министерства Республики Ирак Садек Асси Абаас Аль-Замили отметил, что стране интересно долгосрочное сотрудничество с РФ

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта Республики Ирак выразило заинтересованность в развитии транспортных связей с Россией и другими странами Прикаспийского региона и ищет партнеров, которые помогли бы совместно реализовать проекты по развитию транспортной инфраструктуры в стране, сообщил сотрудник департамента контрактов и лицензирования министерства транспорта Республики Ирак Садек Асси Абаас Аль-Замили в ходе III международного форума "МТК "Север - Юг" - новые горизонты".

"Мы как министерство транспорта Ирака заинтересованы в международном сотрудничестве. Мы уже работаем с перевозками через железные дороги, порты, сухопутный транспорт и воздушный, и [в будущем] хотим построить перспективные транспортные узлы с Россией и странами Прикаспийского региона. <…> Хотим узнать, какие запросы есть у российской стороны и как можно уменьшить издержки на торговом пути между Россией и Ираком", - сказал он.

Представитель министерства отметил, что Ирак заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и хотел бы найти партнеров, с которыми можно было бы работать в общих интересах.

Аль-Замили уточнил, что сейчас транспортная и логистическая сферы в Ираке развиваются и страна перенимает опыт из-за рубежа - в частности, интересуется российской практикой организации водных и морских грузоперевозок.

"Наше правительство занимается цифровизацией, разработкой информационных систем для повышения эффективности. Также есть проекты по улучшению портов и железных дорог, [ведется] развитие самих портов, кораблей и всех наших транспортных условий. Мы ищем партнеров с опытом в логистике, чтобы улучшить свой транспорт и железные дороги. Хотим развивать логистику в страны Персидского залива через Ирак", - добавил он.

О форуме

В Астрахани в среду открылся III Международный форум "МТК Север - Юг - новые горизонты", который продлится до 28 ноября. В первый день участники форума посетили местные порты и промышленные предприятия. 27 и 28 ноября запланировано проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, где экспертами выступят свыше 50 ведущих спикеров-практиков. Всего участниками форума станут более 300 компаний из 20 стран, в том числе Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, Катара, Индонезии, Индии.