На создание причальной инфраструктуры в Новосибирске нужно до 500 млн рублей

В городе утвердили 15 мест причаливания общего пользования

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Стоимость организации одного причала в Новосибирске составит порядка 20-30 млн рублей, а в целом программа создания таких мест потребует финансирования в размере 300-500 млн рублей. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил исполнительный директор компании-пассажироперевозчика по реке Обь "Речфлот" Антон Бочаров.

"То, что касается плавпричалов и проектов, которые на сегодняшний день реализованы в других городах, это цифра порядка 20-30 млн рублей. Мы можем посчитать, что порядок цифр от 300 до 500 млн рублей", - сказал он.

По словам Бочарова, в Новосибирске утверждено 15 мест причаливания общего пользования, но оборудованных причалов в городе почти нет. Сейчас компания совместно с региональной властью обсуждает вопрос создания программы по строительству причальной инфраструктуры на маршрутах водного транспорта. В числе приоритетных мест - востребованные среди горожан и гостей Новосибирска парк "Арена", аквапарк, Бугринская роща и Заельцовский парк. Бочаров уточнил, что программа должна быть рассчитана на несколько лет. Также компания совместно с городскими властями продолжает работу над вопросом создания современного речного вокзала, однако на сегодняшний день место строительства не определено. Ранее реализация проекта оценивалась в 300 млн рублей.

В период навигации 2025 года пассажиропоток на судах "Речфлота" составил 270 тыс. пассажиров, это на 3% больше показателя предыдущего года, отметил Бочаров. Прирост отмечается как на экскурсионных, так и социальных маршрутах.