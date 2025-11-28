Глава РЖД ознакомился с ходом испытаний комплектующих для ВСМ

Олегу Белозерову также продемонстрировали испытания плиты безбалластного основания стрелочного перевода будущей ВСМ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Главу ОАО "РЖД" Олега Белозерова ознакомили с ходом испытаний комплектующих для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на Экспериментальном кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ЭК ВНИИЖТ), передает корреспондент ТАСС.

Как рассказали ТАСС в РЖД, в рамках реализации проекта ВСМ институт приобрел уникальный комплекс - инерционный тормозной стенд. Он создан российской компанией по техническим требованиям РЖД. Стенд предназначен для проведения испытаний фрикционной пары тормозной системы поезда при имитации скорости движения до 450 км/ч.

"Одновременно на стенде можно создавать ветровую нагрузку до 30 м/с, изменять температуру окружающей среды от -40°C до +50°C, регулировать влажность от 30% до 98%, а также имитировать осадки в виде снега или дождя", - сообщили в пресс-службе РЖД.

Процесс испытаний построен следующим образом: электрический двигатель вращает стальные диски суммарной массой до 11 тонн. 7 минут требуется для имитации нагрузки, которую изделия получают при скорости в 400 км/ч. Затем включается процесс торможения, полностью аналогичный тому, что испытывают тормозные механизмы в реальности.

Тормозной диск и накладки раскаляются до 500-800 градусов, чтобы образцы подтвердили надежность, они должны выдержать не менее трех торможений подряд, сохранив при этом фрикционные свойства.

Также Белозерову продемонстрировали испытания плиты безбалластного основания стрелочного перевода будущей ВСМ. Вибрационный стенд позволяет осуществлять статическое и динамическое нагружение для имитации эксплуатационных нагрузок.

"Исследования позволяют промоделировать работу железобетонного подрельсового основания в наихудших (критических) условиях эксплуатации", - сообщили в пресс-службе холдинга.

О проекте

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.