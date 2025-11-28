Бюджет Вологодской области на 2026 год приняли с дефицитом в 10,2 млрд рублей

Доходы запланировали в объеме 129 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Вологодской области на 2026 год спланированы в объеме 129 млрд рублей, расходы - 139,2 млрд рублей, дефицит в 10,2 млрд планируется покрыть за счет бюджетных и коммерческих кредитов, сообщила заместитель губернатора Александра Гуркина. Такой бюджет одобрили депутаты заксобрания в первом чтении, на заседании присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор области Георгий Филимонов.

"На протяжении 2025 года мы наблюдаем отрицательную динамику по налогу на прибыль организаций по всей стране, в том числе доходы федерального бюджета к первоначальному плану сокращены на 9,3%. Аналогично в Вологодской области ожидается снижение доходов областного бюджета порядка 9,8% - это 11,8 млрд рублей к первоначальному бюджету, из них основное снижение - по металлургии на 10,4 млрд рублей. Бюджет области предполагает привлечение и бюджетного, и коммерческих кредитов для финансирования кассовых разрывов, дефицита. Доходы областного бюджета на 2026 год спланированы в объеме 129 млрд рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые - 109,4 млрд, на 2027 год - 140,2 млрд рублей, на 2028-й - 142,6 млрд рублей. Расходы в 2026 году прогнозируется в объеме 139,2 млрд рублей, в 2027-м - 136,4 млрд, в 2028-м - 138,5 млрд рублей", - сообщила заместитель губернатора.

По ее словам, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета подтверждены на 2026 год в размере 19,6 млрд рублей, на 2027 год - 20,3 млрд рублей, на 2028 год - 16,7 млрд рублей. Запланировано получение всех федеральных субсидий: на преобразование учебных корпусов и общежитий учебных заведений, обеспечение безопасности в сфере социального обслуживания - 716 млн, модернизацию ЖКХ - 1,269 млрд рублей, уход за пожилыми гражданами и инвалидами - 700 млн рублей, бесплатное горячее питание школьников - 656 млн, капремонт учреждений образования - 656 млн рублей, а также на модернизацию первичного звена здравоохранения, субсидии на АПК, культуру, здравоохранения, комфортную городскую среду.

Собственные доходы области в 2026 году запланированы в объеме 109,4 млрд при объеме поступления в 2024 году в 123,3 млрд. "Снижение обусловлено уменьшением и доли, и размера налога на прибыль. Доля налога в текущем году составила 26%, или 28,1 млрд рублей, при показателе 2024 года в 30%. В проекте бюджета 2026 года налог учтен в объеме 28,1 млрд рублей. По мере выхода экономики России из стагнации, улучшения финансовых результатов основных отраслей удельный вес налога на прибыль предполагается к увеличению, к 2028 году он составит около 28%", - сообщила замгубернатора.

При этом растет доля НДФЛ, она увеличится в 2026 году до 36% от общего объема доходов и составит 38,9 млрд рублей при показателе 2025 года в 32%, или 35,3 млрд рублей.

На реализацию национальных проектов и программ будет направлено 65,8 млрд рублей, самый бюджетоемкий проект - "Инфраструктура для жизни", на него запланировано 37,6 млрд.

О госдолге

Объем госдолга Вологодской области на 1 января 2025 года составлял 19 млрд рублей, на 1 января 2027-го он планируется в 29,2 млрд рублей. "Минфином России одобрено предоставление Вологодской области бюджетного кредита в объеме 10,2 млрд рублей под минимальную ставку 0,1%, что позволит избежать кассовых разрывов, но для подстраховки планируется привлечение коммерческих кредитов, что согласовано с Минфином РФ. С 2027 года планируется сокращение госдолга", - сообщила замгубернатора.

Как пояснил глава региона, он дал поручение оформить коммерческий кредит, чтобы в случае возникновения эксцессов перекрыть разрыв. "На всякий случай мы оформляем [коммерческий кредит], чтобы иметь дополнительные ресурсы. Планируем получить бюджетный кредит в декабре - 1,5 млрд рублей, в 2026 году - 10,4 млрд рублей", - уточнил Филимонов.

Председатель Контрольно-счетной палаты области Ирина Карнакова отметила, что проводимая в регионе долговая политика "позволяет сохранить госдолг на безопасном уровне и сохранить Вологодскую область в числе регионов с устойчивой финансовой системой. Бюджет на следующий год удовлетворяет всем необходимым требованиям и учитывает развитие области".