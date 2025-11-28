Росатом договорился сотрудничать с Вьетнамом в переработке опасных отходов

В рамках совместной работы будет составляться реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, делаться их паспортизация и непосредственно ликвидация

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор (ФЭО, входит в Росатом), "Росатом экологический интегратор" и Фонд развития науки и технологий Академии наук и технологий Вьетнама подписали трехстороннее соглашение по созданию реестра объектов накопленного вреда окружающей среде и их ликвидации. Об этом сообщает сайт госкорпорации.

"Это соглашение открывает новую страницу в российско-вьетнамском экологическом сотрудничестве. Обладая уникальным опытом в сфере обращения с опасными отходами, ликвидации накопленного экологического вреда и внедрения цифровых решений, мы готовы совместно с партнерами разрабатывать эффективные инструменты для экологической модернизации и устойчивого развития", - заявил генеральный директор ФЭО Максим Погодин, чьи слова приводятся в сообщении.

Взаимодействие с ФЭО будет направлено на реализацию следующих задач: составление реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, их паспортизацию и непосредственно ликвидацию, отметил директор по развитию науки и технологий Академии наук и технологий Вьетнама Фам Минь Туан.

Стороны также обсудили подготовку и утверждение совместного плана первоочередных мероприятий, направленного на внедрение стратегии по рекультивации мест захоронения отходов во Вьетнаме. На предварительных этапах согласования данный документ получил положительные оценки руководства Академии наук и технологий Вьетнама, Института наук и технологий энергетики и окружающей среды Вьетнама, а также профильных министерств страны и станет основой для практической реализации договоренностей.

Российская сторона представила вьетнамской делегации опыт в реализации экологических проектов, который станет основой для дальнейшего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. В частности, представлен план реализации четырехкомпонентной стратегии сотрудничества по рекультивации мест захоронения отходов и решения в области экономики замкнутого цикла для органических отходов и промышленных сточных вод.

"Водные стратегии как России, так и Вьетнама содержат задачи по кратному снижению сбросов неочищенных стоков в водные объекты. Решения, разрабатываемые в АО "Росатом экологический интегратор", не только достигают установленных нормативов сброса, но и обеспечивают возможность внедрения водооборотных циклов", - заявила заместитель генерального директора по стратегии компании "Росатом экологический интегратор" Наталья Кудлаева.