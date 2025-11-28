Минпромторг: доля незаконного оборота товаров потребительского рынка снизилась до 9%

По словам директора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислава Заславского, в некоторых отраслях еще не решены системно вопросы, связанные с наличием на рынке фальсификата и контрафакта, а также других вариаций незаконного оборота

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Доля незаконного оборота товаров на потребительском рынке с 2018 по начало 2024 года снизилась с 26 до 9%. Об этом рассказал директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский на пресс-конференции в ТАСС по теме "Будущее без фальсификата: госконтроль, аккредитация и маркировка как основа доверия к качеству и безопасности продукции".

"Мы совместно с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, совместно с бизнесом, с отраслевым сообществом добились главного результата, главного KPI работы Госкомиссии - это снижение доли незаконного оборота. По данным Высшей школы экономики, доля незаконного оборота на потребительских рынках с 2018 по начало 2024 года снизилась с 26% до 9%. Это в целом по товарам потребительского рынка", - сказал он.

Но, по его словам, в некоторых отраслях еще не решены системно вопросы, связанные с наличием на рынке фальсификата и контрафакта, а также других вариаций незаконного оборота.

Сейчас Минпромторгом подготовлен новый проект стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2030 года. "Как раз сегодня мы вносим в правительство проект этого акта, после одобрения его на Госкомиссии, на последней. И надеюсь, что до конца года он будет правительством принят. Это будет наш ориентир, наш план на ближайшую пятилетку", - отметил Заславский.