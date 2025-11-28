Цена бензина АИ-92 на бирже за неделю прибавила 0,25%

Стоимость АИ-95 поднялась на 1,8%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 за неделю увеличилась на 0,25%, цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ за неделю прибавила почти 2%, подорожало также летнее и межсезонное дизельное топливо, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на торгах 28 ноября подорожал на 0,11% - до 60,439 тыс. рублей за тонну (+0,25% за неделю). При этом цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,15% - до 72,331 тыс. рублей за тонну (+1,8% за неделю).

Стоимость летнего дизельного топлива прибавила за день на 0,35% - до 57,959 тыс. рублей за тонну (+1,26% за неделю). Также стоимость межсезонного дизеля выросла на торгах 28 ноября на 1,03%, до 56,006 тыс. рублей за тонну (+2% за неделю), а цена зимнего дизеля опустилась на 0,16%, до 73,869 тыс. рублей за тонну, потеряв на 0,3% за неделю.

Топочный мазут подешевел за день на 0,93% - до 18,047 тыс. рублей за тонну, а за неделю - на 8,2%. Цена сжиженных углеводородных газов прибавила на торгах 28 ноября на 0,43% - до 20,739 тыс. рублей за тонну, а за неделю упала на 2,09%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).