Запасы циркония в России в ближайшие годы вырастут на 300 тыс. тонн

В Минприроды отметили, что балансовые запасы ресурса составляют 12,33 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прирост запасов циркония в России в ближайшие годы запланирован в размере 300 тыс. тонн и 3 млн тонн прогнозных ресурсов, заявил глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Балансовые запасы циркония в России сейчас, заключенные в 19 месторождениях, составляют 12,33 млн тонн диоксида циркония, еще на трех - учитываются только забалансовые запасы, отметили в министерстве.

В России действуют 15 лицензий на пользование участками недр, содержащими цирконий: на разведку, добычу и геологическое изучение объектов. В разработку вовлечены три месторождения: Ковдорское (именно там находится крупнейший центр добычи циркония, он дает более 92% российских объемов), россыпное титан-циркониевое Туганское в Томской области и редкометалльное Зашихинское в Иркутской области, которое введено в эксплуатацию в конце 2024 года. При этом в нераспределенном фонде находится более 71% балансовых запасов циркония.

В Минприроды отметили, что параллельно наращиваются объемы геологоразведки перспективных объектов. "Если бизнес в 2023-2024 годах инвестировал 203,4 млн рублей на эти цели, то по итогам 2025 года запланировано уже 339,5 млн рублей. Федеральный центр вкладывается в основном в ранние стадии геологоразведочных работ на цирконий", - отметили в министерстве. В 2024 году из бюджета на эти цели выделено 95,1 млн рублей, а в 2025 году - уже свыше 147,3 млн рублей. Таким образом, инвестиции выросли в 1,5 раза.

"Сегодня геологоразведочные объекты за счет государства идут на двух объектах: Кирсановском участке в Тамбовской области и на перспективных участках Георгиевского рудно-россыпного узла в Томской области. В ближайшие годы запланирован прирост запасов в размере 300 тыс. тонн и три миллиона тонн прогнозных ресурсов", - отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.