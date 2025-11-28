Госсовет Чувашии принял бюджет на 2026 год с дефицитом в 1,6 млрд рублей

Доходы оценили в объеме 108,2 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Чувашии приняли во втором чтении закон о бюджете на 2026-2028 годы, рассмотрев его постатейно, сообщил спикер парламента Леонид Черкесов. Казна утверждена на 2026 год с дефицитом в размере 1,6 млрд рублей.

20 ноября Госсовет Чувашии принял в первом чтении законопроект о бюджете на предстоящие три года. 28 ноября состоялось второе, окончательное чтение, в ходе которого голосование проводилось в том числе по 17 статьям.

"Проект закона о республиканском бюджете рассматривается и утверждается постатейно. <…> Решение [по итогам постатейного голосования] принято. <…> Ставлю на голосование законопроект для принятия во втором чтении: <…> закон <…> принят", - отметил Черкесов.

В ходе выступления первый вице-премьер Чувашии - глава Минфина республики Михаил Ноздряков сообщил, что поправки не поступали, и ко второму чтению проект бюджета "представлен на рассмотрение без изменений, в первоначально внесенной редакции". По данным министерства, в 2026 году доходы республиканского бюджета оцениваются в сумме 108,2 млрд рублей, что на 8,1% больше первоначальных значений 2025 года. Собственные поступления спроектированы с увеличением на 7% - до 69,1 млрд рублей.

Общие расходы в 2026 году оцениваются в сумме 109,8 млрд рублей, что на 7,7% больше первоначального значения 2025 года. Дефицит составит 1,6 млрд рублей. "Большая работа проведена правительством по оптимизации государственного долга: в 2025 году [произошло] плановое снижение государственного долга на 2,8 млрд рублей, в том числе благодаря решению президента <…> списан государственный долг в объеме 4,9 млрд рублей, то есть планово он составляет 13,4 млрд рублей, что менее 20% к собственным доходам бюджета. Поскольку мы в текущем году не планируем привлекать коммерческие кредиты, так как справляемся сами, и достаточно высокий уровень ставок, то государственный долг прогнозируется еще ниже - в объеме 11,5 млрд рублей, что составляет 16,5% к собственным доходам", - сообщил Ноздряков.

В Минфине Чувашии уточнили, что на 1 января 2027 года госдолг республики прогнозируется в объеме 14,6 млрд рублей, что составит 21,2% к прогнозируемым собственным доходам регионального бюджета.