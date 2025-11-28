В РФ операторы связи запустили верификацию иностранных sim-карт

Пользователям будет приходить СМС с проверкой через captcha

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие российские операторы связи запустили механизм верификации иностранных sim-карт, на которых блокируются услуги при попадании в РФ. Об этом сообщили в Минцифры.

"У абонентов российских операторов связи ранее уже появилась возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезде в страну - для этого был реализован механизм подтверждения, что sim-карта используется человеком. Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных sim-карт", - сообщили там.

Во время регистрации карты в сети оператора из России пользователю придет СМС с проверкой через captcha. Это может быть проверка через сложение пазла или выбор картинки с определенным предметом. Доступ к мобильной сети и СМС после успешного прохождения проверки появится на иностранной sim-карте в течение нескольких минут.

"Введение такого механизма направлено на повышение уровня комфорта иностранных граждан, которые пользуются услугами связи в роуминге на территории России", - пояснили в министерстве.