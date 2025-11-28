Бюджет Тверской области приняли в первом чтении с дефицитом в 4,1 млрд рублей

Расходы запланированы на уровне 140,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Тверской области на заседании 28 ноября приняли в первом чтении региональный бюджет на 2026 год с дефицитом в 4,1 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 140,2 млрд рублей, доходы - 136,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Общий объем доходов областного бюджета на 2026 год (с учетом внесенных поправок) запланирован в сумме 136,1 млрд рублей, на 2027 год -133,2 млрд рублей, на 2028 год - 140,5 млрд рублей. Расходы областного бюджета планируются на 2026 год в сумме 140,2 млрд рублей, на 2027 год - 132,5 млрд рублей, на 2028 год - 139,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дефицит бюджета Тверской области в 2026 году ожидается на уровне 4,1 млрд рублей. Основными приоритетами при формировании бюджета стали финансовое обеспечение реализации на территории Тверской области нацпроектов, повышение потенциала развития экономики (строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений и так далее), обеспечение выполнения социальных обязательств и предусмотренных мер поддержки семей с детьми, участников СВО, индексация социальных выплат, повышение заработной платы работников бюджетной сферы и индексация стипендиального фонда и другие.

В 2026-2028 годах предусмотрено участие в реализации 10 национальных проектов, на их реализацию планируется потратить в 2026 году 19,2 млрд рублей, в 2027 году - 17,6 млрд, в 2028 году - 18,8 млрд. Всего на три года в бюджете на реализацию нацпроектов заложено 55,6 млрд рублей. При этом 94% от общего объема приходится на проекты "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь".