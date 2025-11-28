Проектирование моста на остров Сарпинский начали в Волгограде

Его планируется завершить не позднее конца июля 2028 года

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Проектирование моста через Волгу на острова Сарпинский - Голодный, где будет создан уникальный туристический кластер, началось в Волгоградской области. Его планируется завершить не позднее конца июля 2028 года, направив на эти цели 465,3 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.

Власти Волгоградской области планируют в ближайшие пять лет спроектировать и построить мост на самый большой в европейской части России речной остров Сарпинский, где с акцентом на экологическую составляющую будут созданы полноценный круглогодичный туристический кластер, современный центр семейного отдыха, досуга и развития. Его реализация будет способствовать, в том числе решению задач национального проекта "Туризм и гостеприимство".

"Масштабные планы региона по созданию на островной системе Сарпинский - Голодный историко-культурного туристического комплекса, поддержанные на федеральном уровне, поэтапно реализуются. Проектная организация из Санкт-Петербурга, которая уже зарекомендовала себя как надежный проектировщик пусковых комплексов мостового перехода через Волгу, реконструкции участков Третьей Продольной, а также ряда важных дорожных объектов внутригородской сети, приступает к проектированию моста на островную систему. Полностью пакет документов должен быть готов не позднее конца июля 2028 года. На эти цели выделены 465,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Строительство объекта имеет приоритетное значение для всего проекта: мост обеспечит связь острова с улично-дорожной сетью города-героя и внешними дорогами, в том числе обходом Волгограда. Уточняется, что с учетом подъездной дороги к сооружению общая протяженность объекта составит 2,8 км. В состав комплекса войдут четыре разноуровневые развязки, перехватывающая парковка. Для организации движения пешеходов и велосипедистов предусмотрены тротуары и велодорожка.

Создание историко-культурного туристического комплекса - в числе флагманских губернаторских проектов 10-летней программы развития волгоградской агломерации, которые губернатор Андрей Бочаров держит на личном контроле. Поручением президента России в его реализации участвует правительство РФ, методическое содействие оказывает госкорпорация Туризм.РФ.