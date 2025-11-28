В Минфине предупредили о звонках мошенников под видом налоговой службы
11:53
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минфин предупреждает граждан о мошеннических звонках и рассылках, когда злоумышленники представляются сотрудниками ФНС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства.
"Предупреждаем о мошеннических звонках и рассылках. Неизвестные лица могут позвонить и сообщить о неуплаченных налогах, задолженности, необходимости подать декларацию или предоставить дополнительные документы на личном приеме", - говорится в сообщении.
В Минфине напомнили, что сотрудники ФНС не запрашивают личные данные, не записывают на прием по телефону и не просят переходить по сторонним ссылкам.
Кроме того, в министерстве отметили, чтобы всю информацию можно проверить самостоятельно в личном кабинете на официальном сайте ФНС.