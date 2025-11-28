В Минфине предупредили о звонках мошенников под видом налоговой службы

В ведомстве напомнили, что сотрудники ФНС не запрашивают личные данные, не записывают на прием по телефону и не просят переходить по сторонним ссылкам

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минфин предупреждает граждан о мошеннических звонках и рассылках, когда злоумышленники представляются сотрудниками ФНС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

"Предупреждаем о мошеннических звонках и рассылках. Неизвестные лица могут позвонить и сообщить о неуплаченных налогах, задолженности, необходимости подать декларацию или предоставить дополнительные документы на личном приеме", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что сотрудники ФНС не запрашивают личные данные, не записывают на прием по телефону и не просят переходить по сторонним ссылкам.

Кроме того, в министерстве отметили, чтобы всю информацию можно проверить самостоятельно в личном кабинете на официальном сайте ФНС.