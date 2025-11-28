Власти обсудят меры против незаконного оборота продовольствия и детских товаров

В ближайших планах госкомиссии - принять стратегию по противодействию до 2030 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти РФ на заседании в декабре обсудят меры противодействия незаконному обороту пищевой продукции и детских товаров. Об этом сообщил директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский на пресс-конференции в ТАСС по теме "Будущее без фальсификата: госконтроль, аккредитация и маркировка как основа доверия к качеству и безопасности продукции".

"То, что касается самых ближайших совершенно мер, то у нас планируется заседание последнее в этом году, на котором будут рассмотрены пока предварительно два вопроса. Это противодействие незаконному обороту детских товаров и противодействие незаконному обороту пищевой продукции", - сказал он.

Как отметил Заславский, в ближайших планах государственной комиссии - принять стратегию по противодействию незаконному обороту продукции до 2030 года. "И выполнять его [план], потому что контроль за этим планом будет осуществлять аппарат государственной комиссии, и все мероприятия, которые в этой стратегии, в плане прописаны, будут координироваться именно государственной комиссией - с ежеквартальными докладами на каждом заседании и выработкой дальнейших мер", - сказал он.