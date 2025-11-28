Чистая прибыль РЖД по МСФО в январе - сентябре упала до 24,9 млрд рублей

Это в 4,2 раза ниже, чем в 2024 году, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) по МСФО по итогам января - сентября 2025 года составила 24,9 млрд рублей, что в 4,2 раза ниже, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

Суммарные доходы РЖД за отчетный период выросли на 10% - до 2,7 трлн рублей.

Операционные расходы холдинга составили 2,27 трлн рублей. "Несмотря на существенное негативное влияние внешних факторов, обусловленное снижением инвестиционной активности и замедлением экономического роста в целом, конъюнктурой российских и мировых товарных рынков, снижением объемов грузов, предъявляемых к перевозке, проводимая холдингом РЖД постоянная работа по оптимизации затрат и повышению эффективности позволила обеспечить рост показателя EBITDA на 13,7%, до 808,1 млрд рублей", - отметили в компании.

В холдинге также сообщили, что доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,9 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 8%, а доходы от пассажирских перевозок составили 374,8 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2024 года на 13,3% в условиях высокого спроса на пассажирские железнодорожные перевозки.

Результаты работы холдинга "РЖД" включают показатели деятельности ОАО "РЖД" и 87 дочерних компаний.

О компании

Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация. Уставный капитал РЖД сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.