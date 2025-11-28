"Газпром" сообщил о рекордных темпах отбора газа из подземных хранилищ в Европе

Объем активного газа по состоянию на 26 ноября составил 78,1 млрд куб. м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Европа рекордными для ноября темпами отбирает газ из своих подземных хранилищ (ПХГ), что снижает их производительность и может создать риски для энергоснабжения в случае холодов. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Европа продолжает рекордными темпами отбирать газ из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 24, 25 и 26 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений. Таким образом, рекордные отборы, которые начались 19 ноября, продолжились с перерывом лишь на выходные, когда потребление в Европе традиционно является самым низким за неделю", - сказано в сообщении.

Объем активного газа в хранилищах Европы по состоянию на 26 ноября составил 78,1 млрд куб. м, что на 10,6 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня, отметили в "Газпроме". Эта разница сопоставима с объемом всех мощностей хранения во Франции, которая входит в первую пятерку европейских стран по этому показателю.

Технологически же сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей, заявили в российском холдинге.

"Такой стремительный темп заметно истощает запасы газа в европейских хранилищах. Например, 26 ноября запасы в ПХГ Германии опустились уже до 68,5%, хотя всего пять дней назад было 72%", - подчеркнули в компании.

Накануне ТАСС сообщал, что после слабой первой половины месяца при относительно теплой погоде (отбор оказался вдвое ниже по сравнению с предыдущим годом и лишь четвертым за все время наблюдений) Европа с 15 по 25 ноября резко нарастила изъятия из ПХГ. Они оказываются рекордными (5,2 млрд куб. м) и на 4% превышают показатели ноября 2024 года за этот же период.