Астраханская область и Ирак прорабатывают маршрут экспорта на Ближний Восток

На встрече предложили иракской стороне использовать возможности транспортно-логистической системы российского региона

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области и Министерство транспорта Ирака начали прорабатывать новый маршрут для экспорта российских товаров на Ближний Восток. Власти выходящего к Каспийскому морю региона готовы помочь ближневосточным партнерам в организации логистики, сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков по итогам встречи с иракской делегацией на площадке III международного форума "МТК Север - Юг - новые горизонты".

"На встрече предложили иракской стороне использовать возможности транспортно-логистической системы Астраханской области. <…> У нас сейчас в рамках [международного транспортного] коридора Север - Юг торговля акцентируется на российско-иранском направлении. Мы заинтересованы в том, чтобы эту географию расширить. <…> За территорией Ирака открывается большое количество стран Ближнего Востока, с которыми можно расширять торговлю, и, как мы увидели, иракская сторона заинтересована в прямой торговле с Российской Федерацией", - сказал Кабаков.

Ранее в ходе форума сотрудник департамента контрактов и лицензирования Министерства транспорта Республики Ирак Садек Асси Абаас Аль-Замили от лица всего ведомства выразил заинтересованность в развитии транспортных связей с Россией и другими странами Прикаспийского региона и ищет партнеров, которые помогли бы совместно реализовать проекты по развитию транспортной инфраструктуры в стране.

В ходе встречи представители министерства транспорта Республики Ирак сообщили, что хотели бы стать участниками МТК Север - Юг. Кабаков объяснил им, что работа в рамках МТК Север - Юг не требует документационной процедуры.

По его словам, при организации торгового сообщения с Ираком через Астраханскую область маршрут МТК будет фактически использоваться: суда пойдут через Каспийское море до иранских портов, а затем по территории Ирана в Ирак - в противном случае придется делать большой крюк через Азербайджан и Турцию. В обратно направлении грузы пойдут так же: транзитом через Иран, морем от северных портов Ирана по Каспийскому морю с последующей перегрузкой в портах Астраханской области на автомобильный или железный транспорт.

О форуме

В Астрахани в среду открылся III Международный форум "МТК Север - Юг - новые горизонты", который продлится до 28 ноября. В первый день участники форума посетили местные порты и промышленные предприятия. 27 и 28 ноября запланировано проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, где экспертами выступят свыше 50 ведущих спикеров-практиков. Всего участниками форума станут более 300 компаний из 20 стран мира, в том числе Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, Катара, Индонезии, Индии.

МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.