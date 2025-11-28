Россия не вошла в совет Морской организации ООН

По данным Минтранса, РФ получила 87 голосов из 169

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия не стала членом совета Международной морской организации (ИМО) ООН, набрав 87 голосов из 169. Об этом сообщили в Минтрансе.

"По результатам голосования, в котором приняли участие 169 из 176 членов ИМО, Российская Федерация не была избрана в состав совета. Наша страна набрала 87 голосов - более половины проголосовавших стран, это на семь голосов больше, чем на предыдущих выборах в 2023 году", - сказано в сообщении.

На выборы в совет 2025 года Россия подала заявку по категории "А", как страна, наиболее заинтересованная в морском судоходстве. По этой же категории, где предусмотрено 10 мест, подали заявки всего 11 стран.

С 24 ноября по 3 декабря проводится 34 заседание Ассамблеи - высшего органа ИМО. Заседания проводятся раз в два года, а в период между ними текущие вопросы деятельности обсуждаются на совете, состоящем из 40 членов ИМО.

Совет ИМО не принимает обязательных для исполнения странами или судоходными компаниями решений. В его функции входит обсуждение стратегических планов организации, формирование предложений для Ассамблеи по бюджету ИМО, и других вопросов. По вопросам, требующим голосования, учитываются только голоса членов совета.

"Российская Федерация, как продолжатель членства СССР в ИМО, избиралась в совет как страна, наиболее заинтересованная в мировом морском судоходстве. Однако, начиная с 2023 года политическое противостояние с Россией ряда стран привело к тому, что вопрос избрания России в совет ИМО приобрел яркий политический окрас", - сообщили в Минтрансе.

Результаты голосования показали, что Россия имеет широкое признание среди членов ИМО, что дает основание для дальнейшей плодотворной работы в организации, в том числе в совете, по всему спектру рассматриваемых в ИМО вопросов - безопасному, устойчивому и экологичному судоходству.