Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

Она превысила $55 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $55 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:01 мск, цена на драгметалл росла на 3,44% и составляла $55,45 за тройскую унцию. К 17:16 мск стоимость серебра замедлила рост до $55,34 за унцию (+3,23%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 227,6 (+0,6%).

Фьючерс на серебро с начала 2025 года вырос на 89,31%, фьючерс на золото - на 60,18%.

Резкий рост фьючерса на серебро произошел после возобновления торгов биржевого оператора CME Group (владеет Comex и NYMEX). Ранее оператор сообщил о том, что приостановил торги фьючерсами на иностранную валюту, сырьевые товары, казначейские облигации и акции из-за проблемы с охлаждением в центрах обработки данных CyrusOne.

Как отмечало агентство Reuters, сбой на CME произошел впервые за более чем 10 лет. В последний раз такое случилось в апреле 2014 года, когда оператору пришлось закрыть электронную торговлю некоторыми сельскохозяйственными контрактами из-за технических проблем.