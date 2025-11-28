МСП Кубани привлекли 51,5 млрд рублей на развитие за счет регионального фонда

Установлен исторический максимум по поручительствам

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) в Краснодарском крае смогли привлечь на развитие более 51,5 млрд рублей кредитных средств за счет поддержки регионального фонда развития бизнеса, установлен исторический максимум по поручительствам. Об этом ТАСС сообщили в фонде развития бизнеса Краснодарского края.

″С 2009 года было заключено более 3,4 тыс. договоров поручительства на сумму 22,3 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь более 51,5 млрд руб. кредитных средств. Краевой фонд развития бизнеса входит в топ-10 страны по объемам оказываемой гарантийной поддержки″, - сообщили в фонде.

Фонд для поддержки малого и среднего бизнеса осуществляет свою деятельность в регионе с 2009 года. В 2019 году объем гарантийного капитала увеличили более чем в три раза, до 2,2 млрд рублей за счет антикризисных программ, реализуемых ЦБ РФ, МЭР, региональных комплексных мер поддержки, постоянного упрощения процедуры предоставления гарантийной поддержки, смягчения требований к заемщикам, сокращение необходимого пакета документов. За эти годы и власти региона изменили политику в части господдержки бизнеса, ее новый курс направлен на обеспечение комплексной помощи всем ключевым направлениям региональной экономики. Эти меры способствуют созданию оптимальных условий для стабильного роста и успешного развития предприятий Краснодарского края.

″Благодаря господдержке малый и средний бизнес Кубани с 2019 года по 2025 год смог привлечь более чем на 44 млрд рублей кредитных средств на развитие. Было выдано рекордное количество поручительств - 2 827 договоров на сумму свыше 19 млрд рублей. Количество выданных поручительств, общая сумма поручительств и объем кредитных средств, привлеченных под поручительства Фонда за последние 6 лет увеличились в 3,3 раза″, - обратили внимание в фонде.

Там уточнили, гарантийной поддержкой могут воспользоваться предприятия Краснодарского края различных сфер деятельности экономики. Основными получателями за этот период стали представители оптовой и розничной торговли 39%, производители - 28%, представители сферы услуг - 16%.

В общей сложности фонд работает с 33 финансовыми организациями. Так, с 2019 года было заключено 11 соглашений о сотрудничестве по предоставлению поручительств с 5 действующими финансовыми организациями - партнерами и 6 новыми партнерами.

Как работает фонд

Основным видом деятельности фонда является предоставление поручительств малому и среднему бизнесу, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Поручительство позволяет привлечь кредит, займ, либо банковскую гарантию при недостаточности собственного залогового обеспечения. Суть поручительства заключается в том, что банк финансирует бизнес под гарантии, предоставляемые государством. Чтобы получить поручительство фонда, необходимо обратиться в банк или иную финансовую организацию, являющуюся партнером фонда.

Кроме предоставления поручительств, фонд оказывает бесплатные и льготные услуги, консультации, проводит обучающие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. С 2019 году на базе фонда по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" запустили работу центра "Мой бизнес". Он состоит из трех структурных подразделения: центр поддержки предпринимательства, инжиниринговый центр, центр прототипирования.

Так, центр поддержки предпринимательства помогает тем, кто планирует открыть свое дело. Здесь предоставляют такие услуги, как создание и публикация web-сайтов, создание фирменного стиля, проведение маркетингового исследования, помощь в выходе на маркетплейсы. За время его работы в общей сложности оказаны более 161 тыс. подобных услуг. Также центр организует тренинги и семинары для предпринимателей, чтобы помочь им улучшить свои компетенции, проводит мероприятия и программы для популяризации предпринимательства и развитие бизнес-среды на Кубани. Кроме того, была запущена работа "Школы молодого предпринимателя. Бизнес-молодых" - это обучающий курс основам предпринимательской деятельности для жителей Кубани в возрасте от 18 до 35 лет. По окончании курса они могут получить льготный займ по ставке от 0.1% годовых на открытие бизнеса.

Инжиниринговый центр работает для бизнеса в промышленном и сельскохозяйственном секторе экономики. С 2024 году здесь начали оказывать услуги по оцифровке, разработке и печати комплектов лекал для легкой промышленности, которые доступны на льготных условиях.

Центр прототипирования помогает в создании макетов, прототипов, опытных образцов: от компьютерного проектирования до изготовления продукции. Он оснащен собственным парком оборудования для реверс-инжиниринга, 3D-печати и мелкосерийного литья изделий из двухкомпонентного полиуретана.

Также фонд бесплатно представляет предпринимателям коворкинг-центр "Место действия" для проведения переговоров и иной работы.

О развитии бизнеса на Кубани

В Краснодарском крае в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) занято около 1,2-1,3 млн человек, что составляет примерно 43,6% от экономически активного населения региона. Дополнительно, в крае зарегистрировано более 660 тыс. самозанятых. Вклад МСП в валовой региональный продукт Кубани оценен в 27,6%. Основные отрасли деятельности субъектов МСП и занятых в регионе - это торговля, на долю которой приходится 37%, транспортировка и хранение, строительство, операции с недвижимостью, профессиональная и техническая деятельность, обрабатывающая промышленность, гостиницы и общественное питание.