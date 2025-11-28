Россия за 10 месяцев поставила Венгрии 5,4 млрд куб. м газа

Будапешт пользуется конкурентным преимуществом, отметил вице-премьер Александр Новак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия за 10 месяцев поставила в Венгрию порядка 5,4 млрд куб. м газа, в 2024 году - 8,6 млрд куб. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

"В прошлом году были крупные поставки 8,6 млрд куб. м газа. В этом году за 10 месяцев уже 5,4 млрд, то есть стабильные поставки. И здесь Венгрия, конечно, пользуется конкурентным преимуществом, потому что не СПГ покупает, а долгосрочные трубопроводные поставки природного газа из России", - сказал он.

Новак добавил, что Венгрия также продолжает осуществлять поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод Венгрии.

"Для Венгрии были сделаны в свое время Евросоюзом исключения, и мы продолжаем работать с этой стороной по поставкам нефти", - добавил Новак.