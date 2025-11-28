ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом

14:43

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал налоговый закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ вводит поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС.

Снижение будет постепенным: с 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027 года - 15 млн рублей, а с 2028 года - 10 млн рублей. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, ввели мораторий на штрафы за первичные нарушения. 

