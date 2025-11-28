Радионова поручила провести анализ законности добычи на участках россыпного золота

В РФ действует 7 237 лицензий на россыпное золото

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова по результатам совещания с территориальными управлениями поручила им провести детальный анализ состояния законности недропользования на поднадзорных участках недр россыпного золота.

В РФ действует 7 237 лицензий на россыпное золото (957 недропользователей), из которых более 65% - поисковые. "В упрощенном порядке выданы 87% поисковых лицензий. При этом в реестре НВОС (негативное воздействие на окружающую среду - прим. ТАСС) стоит на учете только четверть участков - более 5 тысяч объектов остаются вне правового поля экологического законодательства", - говорится в сообщении Росприроднадзора, опубликованном в мессенджере Max.

В 2025 году Росприроднадзор проверил исполнение 180 предписаний, содержащих более 1,5 тыс. нарушений обязательных требований по рациональному использованию и охране недр, отметили там. В службе подчеркнули, что полностью исполнены 85 предписаний, на 19 участках деятельность ведется при систематических нарушениях требований законодательства. "59 недропользователей продолжают добычу без госэкспертизы запасов. По ним поручено направить материалы в Роснедра и правоохранительные органы", - добавили там.

Особое внимание уделено контролю проектов золотодобычи: с 2023 года рассмотрено 1 377 проектов, и лишь 2 получили согласование - остальные не соответствуют требованиям законодательства.

Служба также проверяет соблюдение требований статьи 26 Закона "О недрах": из 576 наблюдений по лицензиям, истекающим в 2025 году, по 282 выявлены нарушения требований по ликвидации выработок и рекультивации земель, добавили в Росприроднадзоре.

"По результатам совещания территориальным органам поручено провести детальный анализ состояния законности недропользования на поднадзорных участках недр россыпного золота", - добавили там.