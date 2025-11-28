Минэнерго ставит задачу создать "цифровые двойники" нефтяной отраслей

Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что вопросы цифрового развития станут одной из ключевых тем предстоящего федерального совещания по нефтепереработке и нефтехимии

ОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России предложило создать "цифровые двойники" всей нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли страны, а также в сфере добычи, заявил глава министерства Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Омск, где он провел совещание по реализации энергетической стратегии РФ до 2050 года и посетил Омский НПЗ.

"Наша задача составить "цифровой двойник" всей отрасли, начиная от добычи нефти и заканчивая нефтехимическими продуктами, которые поступают в нашу экономику", - сказал министр.

Цивилев отметил, что вопросы цифрового развития станут одной из ключевых тем предстоящего федерального совещания по нефтепереработке и нефтехимии, которое в ближайшее время пройдет в Омске.

Министр также вместе с главой Омской области Виталием Хоценко и председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым осмотрел Омский нефтеперерабатывающий завод. Цивилев отметил стратегическую значимость предприятия и высоко оценил результаты его технологической и экологической модернизации, в которую с 2008 года инвестировано свыше 500 млрд рублей.

"Омский нефтеперерабатывающий завод - важнейший элемент отечественной энергетической системы. Комплексная модернизация позволила предприятию выйти на новый уровень технологического развития, повысить экологические стандарты и обеспечить страну качественным топливом, что является абсолютным приоритетом для министерства энергетики", - подчеркнул министр.

В Минэнерго подчеркнули, что реализованные проекты модернизации позволили Омскому НПЗ увеличить производство дизельного топлива, бензина и авиакеросина для внутреннего рынка и перейти на почти 100%-й уровень переработки сырья.

Особое внимание было уделено экологическим параметрам производства. В Минэнерго сообщили, что с начала модернизации воздействие завода на окружающую среду сокращено на 40%, а после завершения всех запланированных мероприятий этот показатель уменьшится еще на 25%.