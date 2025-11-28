В Кургане объем реализуемых инвестиционных проектов оценивается в 39 млрд рублей

На территории города реализуются 237 таких проектов, сообщил мэр Антон Науменко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Более 200 инвестиционных проектов реализуется в Кургане на сумму порядка 39 млрд рублей, что позволяет увеличивать налоговые поступления в бюджет для развития города. Об этом сообщил ТАСС глава города Антон Науменко на форуме "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге.

"Курган уделяет большое внимание привлечению инвестиций в экономику и развитие города. При поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова и правительства региона в последние годы у нас создано четыре индустриальных парка, что позволило пополнить налогами бюджет на сумму 5,9 млрд рублей. Внебюджетные инвестиции от резидентов составляют 4,5 млрд рублей. На сегодняшний день у нас реализуются на территории города 237 инвестиционных проектов на сумму порядка 39 млрд рублей", - рассказал он.

Так, пояснил Науменко, "Кургандормаш" реализует инвестпроект по организации высокотехнологичного производства дорожной техники с объемом инвестиций в 3 млрд рублей, что позволит городу создать более 300 рабочих мест.

"Реализуется миллиардный проект по производству буровых установок завода "Буровые установки Кургана", а также проекта по производству уникальных вездеходов "Бурлак", которые задействованы на территории нашей страны в разных регионах, в том числе в Арктике. По поручению губернатора у нас идет проектирование IT-парка площадью 5 тыс. кв. м, один IT-парк уже реализуется на территории города компанией Maxim Technology. Также у нас для отдыха горожан и гостей нашего города реализуются инвестиционные проекты по созданию баз отдыха и благоустройству на территории Голубых озер, и часть из них уже в стадии завершения. Кроме того, в 2026 году планируется завершить инвестиционные проекты по строительству крупной гостиницы в центре города, культурно-оздоровительного комплекса и торгового центра в развивающемся микрорайоне Заозерный, где проживает треть населения города, большая часть из которых - молодые семьи", - поделился он.

Науменко отметил, что управленческая команда Кургана активно внедряет цифровые решения для развития инфраструктуры города, в то же время на форуме власти изучили кейсы коллег по использованию искусственного интеллекта.

"В Кургане на сегодняшний день внедряется интеллектуальная транспортная система, это поможет нам синхронизировать работу светофоров в городе, сократить количество пробок и улучшить транспортное обслуживание для населения. Также мы устанавливаем камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, с выводом на единую диспетчерскую службу для обеспечения большей безопасности. Как мы знаем, в некоторых городах уже используют искусственный интеллект, он активно вошел в нашу жизнь и применяется в различных сферах управления, нам интересно было бы посмотреть на практику его применения в жилищно-коммунальной сфере, в работе с обращениями граждан", - сказал глава города.

О форуме

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками стали более 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые проходит выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и союз российских городов под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.