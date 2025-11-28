В России с 1 января 2026 года ставка НДС повысится до 22%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Общая ставка НДС в России с 1 января 2026 года повысится до 22%. Такие изменения содержатся в законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ из бюджетного пакета вносит изменения в Налоговый кодекс РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

При этом сохраняется льготная ставка 10% для основных продуктов питания, лекарств, детских и других товаров.

В интервью ТАСС министр финансов России Антон Силуанов говорил, что повышение НДС с 20% до 22% позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что обеспечит более низкую траекторию процентных ставок и повышенную траекторию роста экономики.

Силуанов также отмечал, что размер стандартной ставки 22% соответствует уровням НДС в европейских странах: Ирландия, Польша, Португалия, Словакия - 23%; Словения, Италия - 22%, Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Испания - 21%. Он обращал внимание, что есть страны и с более высокими ставками налога.