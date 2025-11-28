Новак: Россия и Венгрия обсуждали покупки подпавших под санкции энергоактивов

Многое зависит от коммерческих переговоров, отметил вице-премьер

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Возможность покупки Венгрией подпавших под санкции энергоактивов РФ обсуждалась, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире Первого канала.

"В целом, есть такая тема, она обсуждалась, и венгерские партнеры, надежные наши партнеры в энергетике уже на протяжении многих лет, работают сейчас в этом направлении, и многое зависит от коммерческих переговоров. Эта работа должна проводиться тихо и без особой публичности", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности приобретения этих активов.

Переговоры президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана состоялись в пятницу в Москве.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто говорил, что венгерские энергетические компании могут быть заинтересованы в приобретении предприятий "Лукойла" в Болгарии, которые российский владелец вынужден продавать в связи с введенными против него американскими санкциями. Также сообщалось, что венгерская MOL может купить долю в сербской NIS, мажоритарными акционерами которой являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).