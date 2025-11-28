Сийярто: Орбан и Путин условились ускорить реализацию проекта АЭС "Пакш-2"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин условились значительно ускорить реализацию проекта сооружения АЭС "Пакш-2", разработанного Росатомом. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, присутствовавший на переговорах лидеров двух стран в Кремле.

"Было решено, что строительство атомной электростанции в Пакше будет значительно ускорено. Все технические приготовления идут в соответствии с согласованным графиком, поэтому 5 февраля первый бетон будет залит в грунт", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.