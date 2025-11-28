Ozon считает инициативу банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной

Компания считает, что обращение банков к государственным органам является попыткой снизить риски в конкуренции с банковскими сервисами, создаваемыми маркетплейсами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ozon считает предложение запретить маркетплейсам предоставлять скидки непродуманным и нарушающим принципы честной конкуренции, заявили в пресс-службе компании.

"Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше", - отметили в компании.

По словам представителей Ozon, фактически предлагается установить двойные стандарты: банки продолжают предоставлять бонусы и скидки своим клиентам, тогда как маркетплейсам аналогичную практику хотят запретить. "Для всех покупателей - независимо от платежного метода - на Ozon есть значимые скидки, никак не связанные с "Озон банком". Так же, как у банков и офлайн-сетей есть промопредложения для всех клиентов", - подчеркнули в Ozon.

Компания считает, что обращение банков к государственным органам - это попытка снизить риски в конкуренции с банковскими сервисами, создаваемыми маркетплейсами. При этом, как отмечают в Ozon, результатом такого запрета станет удорожание покупок для миллионов россиян, что уже вызывает негативную реакцию - как у покупателей, так и у предпринимателей. Это подтверждается публичными комментариями, реакциями в соцсетях и результатами независимых опросов.

"Мы слышим контраргументы в сторону нашей позиции, которые заключаются в том, что нельзя сравнивать масштаб торговых площадок банков и масштабы Ozon, Wildberries и "Яндекс маркета". Действительно, торговые площадки банков по всем параметрам на порядки меньше, несмотря на огромные инвестиции, которые были сделаны в их развитие. Мы за честную конкуренцию и желаем успеха всем, кто развивает электронную коммерцию в России", - заявили в компании.