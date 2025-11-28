Объем инвестиций в Петербург составит порядка 1,7 трлн рублей

В условиях санкций и внешнего давления городу удалось сохранить стабильность финансово-экономической ситуации, отметил губернатор Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга прогнозируют рост объема инвестиций в основной капитал в городе по итогам 2025 года до 1,7 трлн рублей. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса, это станет новым рекордом для города.

"В прошлом году мы установили абсолютный рекорд - больше 1,5 трлн инвестиций в основной капитал. По итогам этого года ожидаем результат еще на 200 млрд больше", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что в условиях санкций и внешнего давления Петербургу удалось сохранить стабильность финансово-экономической ситуации и добиться высоких темпов развития. По его словам, город показывает высокие результаты в реализации программы импортозамещения в судостроении, разработке беспилотных систем, фармацевтике, развитии биотехнологий, новой энергетики и химической отрасли. "Петербург уверенно налаживает темпы восстановления автопрома", - добавил он.

Беглов также отметил стабильный рост индекса промышленного производства в Петербурге. По итогам 10 месяцев 2025 года он составил 105,2%, это более чем на 4,2 п. п. выше среднего по России.

Губернатор напомнил, что доходная часть принятого на 2026 и последующие два года бюджета Санкт-Петербурга вплотную приблизилась к отметке 1,5 трлн рублей. "Мы уверенно движемся к двум триллионам доходов. При этом объем налоговых преференций за три года составит более 245 млрд рублей, а расходы на прямую поддержку бизнеса - 5 млрд рублей за три года. Город будет предоставлять субсидии по 11 направлениям. На развитие инфраструктуры промышленных зон в бюджет заложено 15 млрд рублей", - сказал Беглов.