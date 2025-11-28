В России создают инфраструктуру для автотуризма по основным трассам

Задачу необходимо решать совместными усилиями нескольких федеральных ведомств при координации Минэкономразвития РФ, указал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Формирование в России современной инфраструктуры для автотуризма является комплексной задачей, которую необходимо решать совместными усилиями нескольких федеральных ведомств при координации Минэкономразвития России. Об этом ТАСС заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Перед нами стоит стратегическая задача по созданию в России качественно новой среды для автомобильных путешествий. Мы не просто строим гостиницы у дорог, мы формируем целостную экосистему, где все элементы взаимосвязаны", - сказал он на стенде ТАСС на форуме "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге.

Вахруков пояснил, что работа ведется по нескольким ключевым направлениям в тесном взаимодействии с другими министерствами.

"За качество дорожного полотна и базового придорожного сервиса отвечает Минтранс. Минкультуры и Минприроды курируют развитие объектов показа - от памятников культурного наследия до нацпарков. Наша же роль в Минэкономразвития - это координация всей программы, а также прямое курирование создания современной туристской инфраструктуры: от модульных отелей и навигации до некапитальной инфраструктуры", - отметил замминистра.

Он сообщил, что в качестве пилотных направлений для приоритетного развития выбраны ключевые федеральные трассы страны: М-11 "Нева", М-12 "Восток", М-4 "Дон" и М-8 "Холмогоры". Вблизи этих магистралей в 2026-2027 годах при поддержке государства появятся модульные отели почти на 1,5 тыс. номеров.

"Такой синхронизированный подход, когда дорога, место для комфортной ночевки, навигация и интересные объекты для посещения развиваются в едином ключе, позволит нам предложить российским и иностранным туристам принципиально новый уровень путешествий по стране. Это наш ответ на растущий спрос и ключевой элемент импортозамещения в туристической отрасли", - резюмировал Вахруков.

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками станут более 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые пройдет выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок и Союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер.