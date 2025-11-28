В России с 1 сентября 2026 года заработает техсбор

Он будет взиматься за ввоз или производство отдельных видов продукции по перечню и в размерах, утверждаемых правительством

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе вводит технологический сбор с 1 сентября 2026 года. Он будет взиматься за ввоз или производство отдельных видов продукции по перечню и в размерах, утверждаемых правительством РФ.

В Минпромторге сообщали, что механизм взимания технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, средства будут направляться на госпрограммы поддержки развития отрасли. Сбор планируется вводить в России поэтапно - сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей.

В министерстве уточнили ТАСС, что механизм взимания технологического сбора сейчас прорабатывается и будет определен правительством РФ. "Размеры сбора будут определяться ценой единицы продукции, а не ее типом, но в любом случае не превысят 5 000 рублей за единицу", - поясняли в ведомстве.

Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что доходы в федеральный бюджет от технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 годах.