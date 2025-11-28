Российский рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов

Курс юаня снизился на 8,7 копейки, до 10,921 рубля

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу вырос на 2,1%, до 2 676,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,13%, до 1 077,78 пункта. Курс юаня снизился на 8,7 копейки, до 10,921 рубля.

"Индекс Мосбиржи завершал пятницу в плюсе. За месяц бенчмарк прибавил почти 5%, в основном благодаря оживлению информационного фона, связанного с геополитикой. Тем не менее, позитива для закрепления над 2 700 п. не хватило, и в ближайшей перспективе борьба надежд и сомнений, вероятно, продолжится", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

К вечеру пятницы российский фондовый рынок завершил последний торговый день ноября ростом на улучшении геополитического фона, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались привилегированные акции "Татнефти" (+3,2%), возможно, в ожидании утверждения промежуточных дивидендов на внеочередном общем собрании акционеров в декабре", - отметила Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции девелопера "ЛСР" (-0,9%), скорее, в связи с тем, что бумаги выглядят несколько переоцененными.

Прогноз на 1 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 1 декабря - 2 575 - 2 675 пунктов.

"Ожидаем, что в декабре картина для рубля может сезонно ухудшаться - ждем роста расходов бюджетов всех уровней, компаний и населения, повышения физического спроса на валюту со стороны планирующих зарубежные поездки в январские праздники", - отметил Шепелев. Прогноз по доллару и юаню на будущую неделю - 78-80 рублей и 10,95-11,25 рубля соответственно.

Как считают во Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет движение в рамках 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 77-79 рублей, 89-91 рубль и 10,9 -11,3 рубля соответственно.