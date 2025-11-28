Рубль на Мосбирже в ноябре укрепился по отношению к юаню на 3,01%

Всего за месяц юань снизился с 11,26 рубля до 10,92 рубля

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рубль на торгах Московской биржи в ноябре 2025 года укрепился по отношению к китайской валюте. Курс юаня к рублю по итогам месяца снизился на 3,01%, свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 28 ноября по сравнению с показателями 31 октября.

Всего за месяц юань снизился на 33,95 копейки, до 10,92 рубля с 11,26 рубля.

В начале ноября китайская валюта в основном демонстрировала рост и к 18 ноября поднималась до 11,38 рубля. С 19 по 24 ноября юань демонстрировал снижение до 11,013 рубля. Затем курс китайской валюты перешел к небольшому укреплению и 25 ноября достиг 11,103 рубля. Но с 26 ноября юань вернулся к снижению и сохранил отрицательную тенденцию до конца месяца, опускаясь 27 ноября ниже 11 рублей впервые с 16 октября.