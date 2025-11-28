Кабмин утвердил поэтапную отмену скидки в системе "Платон"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Кабмин РФ утвердил поэтапную отмену скидки в системе "Платон" - с 1 марта 2026 года понижающий коэффициент вырастет с 0,51 до 0,75, говорится сообщении Минтранса.

При этом с 1 февраля 2028 года скидка будет отменена полностью и плата станет взиматься по базовому тарифу.

"Согласно принятому постановлению, с 1 марта 2026 года планируется снижение скидки к тарифу (изменение понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75) и последующая ее отмена с 1 февраля 2028 года", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что базовый тариф "Платона" был установлен в 2015 году, а понижающий коэффициент - это временная скидка к нему. Она была введена для адаптации отрасли грузоперевозок к работе системы и с тех пор не менялась.

За период с 2020 по 2024 год тариф "Платона" был проиндексирован на 39% в соответствии с индексом потребительских цен. В то же время затраты на ремонт автомобильных дорог возросли на 80%.

Как отмечают эксперты, слова которых приводит Минтранс, поэтапная отмена скидок в системе "Платон" - это плановый и стратегически верный шаг, направленный на увеличение инвестиций в дорожный фонд.

Президент Дорожной ассоциации "Содружество эксплуатирующих организаций" Алексей Амелёхин подчеркивает необходимость синхронизации, чтобы рост тарифа превратился в новые километры качественных дорог. В то же время президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой и генеральный директор Ассоциации "РАДОР" Игорь Старыгин видят в этом ключевое условие для достижения цели по доведению до нормативного состояния 85% федеральных трасс.

"Научные исследования показывают, что основной ущерб дорожному полотну наносят грузовики массой свыше 12 тонн. Именно поэтому система "Платон" - важнейший инструмент компенсации бюджетных затрат, направленных на восстановление покрытия. Без таких целевых источников финансирования своевременный ремонт дорог невозможен, что напрямую скажется на безопасности миллионов граждан", - добавляет Старыгин.