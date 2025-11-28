Допдоходы от поэтапной отмены скидки в "Платоне" направят на содержание дорог

Принятые меры позволят повысить безопасность дорожного движения, отметили в Минтрансе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Дополнительные доходы от поэтапной отмены скидки в системе "Платон" направят на рост объемов ремонта и поддержание федеральных дорог в нормативном состоянии, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Благодаря этим изменениям дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены на увеличение объемов ремонта и поддержание федеральных дорог в нормативном состоянии", - сказано в сообщении.

Как добавили в министерстве, принятые меры позволят повысить безопасность дорожного движения, сократить издержки автовладельцев, улучшить транспортную связанность регионов и сделать передвижение людей более комфортным.

В Минтрансе также напомнили, что в 2024 году за счет поступлений в Федеральный дорожный фонд от системы "Платон" было отремонтировано свыше 485 км дорог, произведено устройство слоев износа еще на 384 км в 28 регионах.

Кроме того, в 2025 году планируется восстановить еще 55 участков федеральных дорог. Работы уже завершены на трассе Р-258 в Забайкальском крае и Иркутской области, на трассе Р-208 в Пензенской области, на участке подъезда к Грозному и на автодороге Казань-Оренбург в Татарстане.