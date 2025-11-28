За 10 лет система "Платон" направила в дорожный фонд более 360 млрд рублей

За счет системы в период с 2026 года по 2027 год завершат работы на 51 федеральном объекте

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Поступления в дорожный фонд России от системы "Платон" за 10 лет превысили 360 млрд рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Сумма денежных средств, направленных за 10 лет в дорожный фонд страны, составляет более 360 млрд рублей. На эти средства реконструированы и построены тысячи километров дорог и сотни мостов - изменения, которые мы видим каждый день, путешествуя по стране", - сказано в сообщении.

В министерстве также добавили, что за счет системы взимания платы "Платон" в период с 2026 года по 2027 год будут завершены работы на 51 федеральном объекте.

Таким образом, ремонтные работы будут завершены на участке трассы Р-21 "Кола" в Карелии, на трех отрезках дороги А-122 в Псковской области и двух - в Новгородской, а также реализованы на трассах: А-160 в Краснодарском крае, Р-257 "Енисей" в Красноярском крае и Республике Тыва, Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарской Республике и Р-297 "Амур" в Амурской области, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.

"За 10 лет работы "Платон" продемонстрировал высокую эффективность в решении стратегических задач развития транспортной инфраструктуры страны. Проект обеспечивает не только финансирование дорожных работ, но и качественное улучшение транспортной системы. Система охватывает более 60 тысяч километров федеральных дорог. В ней зарегистрировано почти 900 тыс. перевозчиков и свыше 1,97 млн грузовых автомобилей", - констатировали в Минтрансе РФ.