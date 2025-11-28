Новак: поставки нефти из России в Венгрию сохранятся на уровне 2024 года

По словам вице-премьера РФ, тогда в стану поставили более 4 млн тонн нефти

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия намерена поддерживать текущие объемы поставок нефти в Венгрию на уровне 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В прошлом году Евросоюзом был введен запрет на поставки нефти. Для Венгрии были сделаны соответствующие исключения, и поставки осуществляются. И в прошлом году более 4 млн тонн было поставлено, и в этом году мы выходим на такие же уровни", - отметил Новак в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Мы также продолжаем сотрудничество с нашими венгерскими партнерами по реализации совместных проектов, в частности, в России", - заключил вице-премьер.