Путин подписал закон о бюджете Социального фонда России на 2026-2028 годы

Доходы бюджета в 2026 году запланированы на уровне 19,086 трлн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы.

Доходы бюджета в 2026 году запланированы на уровне 19,086 трлн рублей (8,1% ВВП), расходы - 18,748 трлн рублей (8% ВВП), в том числе на обязательное пенсионное страхование (за исключением накопительной пенсии) - 12,327 трлн рублей, на обязательное соцстрахование - 1,414 трлн рублей. В 2027 году доходы предусмотрены в размере 19,968 трлн рублей, расходы - 19,741 трлн рублей, в 2028 году - 21,178 трлн и 20,856 трлн рублей соответственно.

С 1 января 2026 года стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 рублей. Фиксированная выплата к страховой пенсии установлена в размере 9 584,69 рублей. Оба показателя проиндексированы на 7,6%. Страховые пенсии индексируются с 1 января на 7,6%, социальные - с 1 апреля на 6,8%.

Поддержка материнства и детства

Размер материнского капитала рассчитывается с учетом индекса роста потребительских цен: 6,8% в 2026 году и 4% - в 2027-2028 годах. Если право на маткапитал возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также при рождении (усыновлении) первого ребенка с 1 января 2020 года, то его размер составит: в 2026 году - 737,205 тыс. рублей, в 2027 году - 766,693 тыс. рублей, в 2028 году - 797,361 тыс. рублей.

Если второй ребенок родился (или был усыновлен) с 1 января 2020 года, а также при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей с той же даты (при условии, что ранее право на маткапитал не возникало) размер маткапитала составит: в 2026 году - 974,189 тыс. рублей, в 2027 году - 1,013 млн рублей, в 2028 году - 1,053 млн рублей.

Среди других мер - увеличение единовременного пособия при рождении ребенка: с февраля 2026 года оно составит 28 773 рубля, а к 2028 году превысит 31 тыс. рублей.

С 2026 года предусматриваются расходы на оплату проезда участников СВО к месту санаторно-курортного лечения или медреабилитации и обратно. Также покрываются транспортные расходы, проживание и питание сопровождающих при инвалидности I группы или при медицинских показаниях.