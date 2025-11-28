Силовым структурам разрешили организовывать спортивные мероприятия за счет бюджета

Согласно закону, организация, которая руководит развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, имеет право самостоятельно определять нормы расходов средств на проведение мероприятий

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Силовые структуры (в числе которых МВД, ФСБ, Росгвардия и Минобороны РФ) получили право получать деньги из бюджета на организацию спортивных мероприятий по видам спорта, которые не входят в перечень развивающихся на всероссийском уровне военно-прикладных дисциплин. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Нововведения уже действуют. Силовые структуры включены в деятельность по подготовке спортивного резерва. В рамках этой подготовки они организовывают подготовительные мероприятия не только по военным видам спорта из специального перечня, тренировки по которым финансируются из федерального бюджета, но и по другим видам спорта, которые в этот перечень до принятия закона не входили и, соответственно, бюджетного финансирования не получали.

Из-за этой юридической коллизии, которую нивелировали принятые нововведения, ведомства не могли определить нормы расходов на такие мероприятия. Более того, согласно старому законодательству, для получения финансирования эти мероприятия также должны были быть включены в календарь спортивных мероприятий этих силовых структур, что, как поясняли авторы инициативы, было бы невозможно из-за большой разветвленной структуры того же Минобороны.

Поэтому теперь, согласно закону, организация, которая руководит развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, имеет право самостоятельно определять нормы расходов средств на проведение спортивных мероприятий вне зависимости от вида спорта.