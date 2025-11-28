Airbus проводит экстренное обновление ПО из-за проблем с системой управления

Интенсивное солнечное излучение может искажать данные, критически важные для управления полетом, передал концерн

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Европейский концерн Airbus выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320, сообщила компания.

"Анализ недавнего инцидента с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может искажать данные, критически важные для управления полетом. В итоге Airbus обнаружил значительное количество самолетов семейства, которые находятся в эксплуатации и могут быть затронуты проблемой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна.

Ведется работа по обеспечению безопасности полетов A320. Airbus приносит извинения за возможные неудобства.

Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана предупредил, что вылеты A320 авиакомпаний Air Astana и FlyArystan "будут задержаны в аэропортах базирования для проведения обязательного [программного] обновления".

31 октября самолет авиакомпании JetBlue попал в зону турбулентности и совершил вынужденную посадку в США. Не менее 15 пассажиров были госпитализированы.