В России частично ограничат прием драгметаллов на аффинаж

Заводы не смогут перерабатывать партии золота, серебра и других драгоценных металлов, если сведения о них в государственной системе отслеживания не позволяют проверить их легальность и подлинность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает прием на аффинаж - переработку и очистку - драгоценных металлов с неподтвержденным происхождением. Документ, инициированный правительством РФ, уже был принят Госдумой.

Согласно новым правилам, аффинажные заводы не смогут принимать на переработку партии золота, серебра и других драгметаллов, если сведения о них в государственной системе отслеживания (ГИИС ДМДК) не позволяют проверить их легальность и подлинность. Исключение сделано только для металлов, которые не подлежат специальному учету и поступают напрямую от законного владельца.

Аффинажные заводы - это предприятия, которые специализируются на очистке драгоценных металлов (золота, серебра, платины и т. д.) от примесей для получения высокочистой продукции. Как указано в новом законе, проверять происхождение и историю партий драгоценных металлов будут с помощью единой государственной информационной системы. Порядок такой проверки установит правительство РФ.

Для нарушителей новых правил вводятся штрафы. Повторная работа с драгметаллами без постановки на учет грозит предпринимателям штрафом до 160 тыс. рублей, а компаниям - до 180 тыс. рублей. Также ужесточается наказание за нарушения в учете и отчетности по драгоценным камням и металлам: штрафы для юрлиц могут достигать 120 тыс. рублей.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.