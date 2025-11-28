Для НКО продлили особенности использования целевого капитала

Приостанавливается право специализированной организации использовать на административно-управленческие расходы не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление временных мер, направленных на сохранение фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) в условиях внешнего санкционного давления.

Закон предусматривает продление с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года срока, в течение которого приостанавливается право специализированной организации использовать на административно-управленческие расходы не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10% суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала, или не более 5% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала.

Также продлевается право такой организации использовать для подобных расходов полученный доход от доверительного управления имуществом в определенном размере.

Организация вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 30% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 25% суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала, или не более 1% средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления таким имуществом за отчетный год. Она также вправе использовать на указанные расходы не более 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала.