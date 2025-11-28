В РФ продлили ведение бумажного рыболовного журнала в Азовском и Черном морях

Особый порядок предусмотрен из-за отсутствия всех видов связи ввиду воздействия средств радиоэлектронной борьбы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому до 1 января 2027 года продлевается особый порядок ведения бумажного рыболовного журнала для судов, работающих в Азовском и Черном морях, где передача данных затруднена из-за средств радиоэлектронной борьбы.

Рыболовам в Азовском и Черном морях до 1 января 2026 года разрешено вести рыболовный журнал как в электронном, так и в бумажном виде. Особый порядок предусмотрен из-за отсутствия всех видов связи ввиду воздействия средств радиоэлектронной борьбы в акваториях этих морей (в том числе в районах, прилегающих к Крымскому полуострову и к Северному Приазовью). Новый закон продлевает порядок ведения журнала на один год - до 1 января 2027 года.