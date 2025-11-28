Путин подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс

В частности, закон уточняет доходы от штрафов за нарушение ПДД, а также вводит поэтапное снижение базовой стоимости нефти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вносятся поправки в Бюджетный кодекс РФ, включенные в "бюджетный пакет" вместе с бюджетом на 2026-2028 годы и налоговыми изменениями.

Закон, в частности, уточняет доходы от штрафов за нарушение ПДД, а также вводит поэтапное снижение базовой цены на нефть.

Операции со средствами из бюджетов регионов и доходы от штрафов

Муниципалитетам и регионам дается право устанавливать случаи осуществления казначейского обслуживания операций со средствами, предоставляемыми из бюджетов субъектов РФ гражданам, индивидуальным предпринимателям, компаниям - производителям товаров, работ, услуг.

В отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения уточняются нормы в части сохранения зачисления в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД. Речь идет о делах, рассмотренных судами и комиссиями по делам несовершеннолетних на основании материалов, представленных органами прокуратуры, исполнительными органами субъектов РФ.

Налоговые изменения

Также, согласно нововведениям, калийные соли выделяются в отдельную категорию поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых по аналогии с иными видами полезных ископаемых, в отношении которых вводились или повышались ставки налога, вводилась привязка к рыночным ценам на ресурсы.

Кроме того, налог на игорный бизнес будет исключен из состава региональных налогов - он будет зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. Сохраняется возможность размещения собственных средств бюджета субъекта РФ, которые не являются средствами бюджетных кредитов, на банковских депозитах, а также ограничить размещение средств бюджетных кредитов на банковских депозитах в целях обеспечения их целевого характера.

Снижение базовой цены на нефть

Кроме того, с учетом высоких ценовых рисков вносятся изменения, касающиеся снижения базовой цены на нефть поэтапно с 2026 года на $1 доллар в год - до $55 за баррель к 2030 году с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года (синхронизировав с ежегодной индексацией базовой экспортной цены на газ природный).

Такой подход, с одной стороны, позволит укрепить устойчивость бюджета, а с другой - не потребует болезненного резкого сокращения расходов, указывают в правительстве.

Реализация нацпроектов и экстраординарные обстоятельства

В связи с продолжением в 2026-2030 годах реализации национальных проектов, определенных указом президента, закрепляется на постоянной основе возможность оперативного перераспределения средств бюджета на цели, связанные с финансовым обеспечением реализации нацпроектов.

Также, согласно одобренному закону, закрепляется на постоянной основе возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований для финансового обеспечения мероприятий, направленных на сохранение устойчивого выполнения государством своих функций при наступлении обстоятельств экстраординарного характера (пандемия, угроза агрессии против РФ, объявление состояния войны и тому подобные обстоятельства), путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете.