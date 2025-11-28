В Греции заявили, что поддержка Украины обходится дорого

Председатель парламента Никитас Какламанис указал, что страна лишилась российских туристов

АФИНЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Поддержка Украины обернулась для Греции большими экономическими убытками, страна лишилась российских туристов и была вынуждена прекратить торговлю с РФ. Об этом заявил председатель греческого парламента Никитас Какламанис на встрече с главой партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфредом Вебером. Высказывания Какламаниса распространила пресс-служба греческого парламента.

Какламанис попросил Вебера "использовать все свое влияние, чтобы Европа присутствовала на всех важных событиях, особенно сейчас, когда началось обсуждение мира на Украине".

"Греция, а также греческий парламент в своем подавляющем большинстве, с самого начала встали на сторону Украины, - сказал Какламанис. - Это привело к большим экономическим убыткам для Греции. 1,5 млн российских туристов, которые раньше приезжали в Грецию, перестали приезжать. И наш экспорт в Россию, который был значительным, заморожен. И, конечно же, мы, как дисциплинированная страна, применили санкции, которые Европа ввела против России, особенно в сфере энергетики". Председатель парламента отметил, что говорит об этом, потому что соседняя Турция не повела себя подобным образом в той же ситуации, несмотря на то, что она является членом НАТО.

В свою очередь Вебер заверил Какламаниса в "неизменной поддержке Европейским союзом Греции и Кипра", отметила пресс-служба.

"Греция и Кипр должны чувствовать полную поддержку Европейского союза. Проблемы - это не просто какие-то проблемы, интересы - это не просто какие-то интересы. Это интересы Европы, и Европа здесь не в качестве посредника. Европа оказывает полную поддержку Греции и Кипру", - сказал политик.