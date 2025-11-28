Объем активов клиентов управляющих компаний вырос до 31,4 трлн рублей

Увеличение составило 5,7% за три месяца

МОСКВА, 29 ноября /ТАСС/. Объем активов клиентов управляющих компаний (УК) в третьем квартале года вырос до 31,4 трлн рублей, увеличившись за три месяца на 5,7%, следует из обзоров Банка России по деятельности УК и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Рост стоимости активов клиентов управляющих компаний в III квартале немного замедлился - с 7,1 до 5,7%. На ключевой сегмент - паевые инвестиционные фонды (ПИФ) - пришлось почти три четверти прироста", - говорится в материалах регулятора.

Чистый приток средств в открытые ПИФ за квартал вырос почти на 42% - до 908,8 млрд рублей. Основной интерес инвесторов вызвали фонды, вкладывающие средства в облигации и инструменты денежного рынка, обеспечившие высокую доходность на фоне устойчиво высоких ставок.

Объем активов под доверительным управлением достиг исторического максимума - 3,2 трлн рублей. После двух лет оттока клиентов в третьем квартале зафиксирован чистый приток, в том числе за счет роста числа квалифицированных инвесторов - их стало более 50 тыс. В индивидуальные инвестиционные стратегии уже вложено 75 млрд рублей.

Пенсионные средства НПФ также значительно выросли: на 30 сентября 2025 года их совокупный портфель составил 9,9 трлн рублей (+4,3% к предыдущему кварталу). Число участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигло 6,7 млн человек - рост на 1,5 млн за квартал.