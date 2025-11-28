Чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев составила 277 млрд рублей

Показатель снизился примерно в 3,3 раза

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам, за девять месяцев составила 277 млрд рублей по сравнению с 926 млрд рублей в 2024 году, сообщила компания. Таким образом, показатель снизился примерно в 3,3 раза.

Существенное отрицательное влияние на размер показателя продолжает оказывать высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, также на динамику негативно повлияли неденежные и разовые факторы, поясняет компания.

Выручка "Роснефти" сократилась на 17,8% год к году, составив 6,288 трлн рублей на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля.

Как подчеркнул глава компании Игорь Сечин, чьи слова приводятся в сообщении, в отчетном периоде "Роснефть" работала в условиях ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цен на фоне роста предложения нефти.

"Отмечу, что в ноябре международные энергетические агентства в очередной раз повысили прогноз профицита на рынке нефти в четвертом квартале 2025 года и в первом полугодии 2026 года, несмотря на замедление темпов роста добычи ОПЕК. Дополнительное давление на показатели компании за девять месяцев 2025 года оказали опережающая инфляцию индексация тарифов естественных монополий, увеличение затрат на обеспечение антитеррористической безопасности, высокий уровень ключевой ставки Банка России, а также наблюдаемое с начала года укрепление курса рубля", - сказал он.

Как отмечает компания, темп снижения затрат и расходов был меньше, чем у выручки, в частности, из-за индексации тарифов естественных монополий. В результате показатель EBITDA сократился на 29%, до 1,641 трлн рублей. Капитальные затраты за девять месяцев выросли на 6,3%, до 1,118 трлн рублей, что обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего на активах в области разведки и добычи.

Свободный денежный поток за отчетный период составил 591 млрд рублей. Соотношение чистый долг / EBITDA на конец сентября 2025 года составило 1,3х и продолжает сохраняться на уровне существенно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями, сообщила компания.