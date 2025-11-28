"Роснефть" за девять месяцев добыла 134,7 млн тонн жидких углеводородов

Добыча газа составила 58,2 млрд куб. м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев составила 182,6 млн тонн нефтяного эквивалента (4,97 млн баррелей н. э. в сутки), сообщила компания.

Добыча жидких углеводородов за девять месяцев составила 134,7 млн тонн (3,67 млн б/с), в том числе в третьем квартале - 45,4 млн тонн. Динамика показателя обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ, говорится в сообщении.

Добыча газа компанией за девять месяцев составила 58,2 млрд куб. м (1,30 млн б/с н. э.). Более трети добычи газа "Роснефти" обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году.